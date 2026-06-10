نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان الراحل عبد العزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا اليوم، مشيدا بمسيرته الفنية الحافلة التي امتدت لأكثر من خمسة عقود.

القاهرة السينمائي ينعى الفنان عبدالعزيز مخيون

وجاء في بيان مهرجان القاهرة السينمائي : "تنعى أسرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فقيد الفن المصري والعربي الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الذي وافته المنية اليوم، تاركا خلفه إرثا فنيًا عظيما نقشه في ذاكرة الأجيال عبر مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من خمسة عقود، جمعت بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية".

وأضاف البيان أن الفنان الراحل ترك رصيد من الأعمال الخالدة التي رسخت مكانته بين كبار فناني مصر والعالم العربي، وظلت شاهدة على موهبته وإبداعه.

ومن جانبه، أعرب رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي عن بالغ حزنه لرحيل مخيون، قائلًا: "فقدنا اليوم فنانًا أصيلًا أعطى من روحه وموهبته على مدار عقود، وترك في وجدان المشاهدين أثرًا عميقًا لا يُمحى. عبد العزيز مخيون كان فنانًا من طراز رفيع، وسيظل اسمه راسخًا في تاريخ الفن المصري".

واختتم المهرجان بيانه بتقديم خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان.

آخر أعمال عبد العزيز مخيون

وشارك عبد العزيز مخيون في موسم دراما رمضان 2026 من خلال 3 أعمال فنية، من بينها مسلسل إفراج، الذي قام ببطولته عمرو سعد، وتارا عماد، وسما إبراهيم.

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