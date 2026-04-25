مؤرخ فني: شادية رفضت أجرا عن أغنية "سينا رجعت كاملة لينا"

كتب : حسن مرسي

10:51 م 25/04/2026

قال المؤرخ الفني محمد شوقي، إن الأغاني الوطنية التي ارتبطت بسيناء كانت من نوع خاص، لأنها جسدت ارتباط المصريين بالأرض كجزء من القلب والوجدان.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن أول أغنية لسيناء كانت "صباح الخير يا سينا" لعبد الحليم حافظ في أبريل 1982، من كلمات الأبنودي وألحان كمال الطويل.

وأضاف المؤرخ الفني أن كمال الطويل قضى 48 ساعة متواصلة في صياغة اللحن، وغناها عبد الحليم وهو يبكي من الفرحة.

وأشار إلى أن الفنانة شادية رفضت أجرا عن أغنية "سينا رجعت كاملة لينا" عام 1979 قائلة إنها أقل ما تقدمه لمصر.

وتابع أن الفنانة التونسية عليا حملت إحساسا مصريا في أغنية "يا حبايب مصر" خلال حرب أكتوبر، وبشرت بالنصر قبل أن يتحقق.

وشدد محمد شوقي على أن الفنانين المصريين كانوا بحق جنودا في المعركة بأصواتهم، يسجلون التضحيات ويخلدون الانتصارات ويحفظون ذاكرة الأجيال.

