شاركت النجمة أنغام جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت "جمعة سعيدة".

تعليقات الجمهور على أحدث جلسة تصوير لـ أنغام

ولاقت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "بحبك"، "الجمال كله"، "أحلى واحدة في الدنيا"، "أحلى جمعة بشوفتك"، "أحلى جمعة"، "عنوان الأنوثة والجمال"، "الله يسعدك يا أنغام"، "إيه الجمال والشياكة دي يا نغومة"، "فخر الصناعة المصرية"، "هو فيه جمال وطعامة كدة".

أنغام تغني تتر مسلسل اتنين غيرنا

جدير بالذكر أن أنغام حققت نجاحا كبيرا في رمضان 2026 من خلال غنائها تتر مسلسل اتنين غيرنا بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، وحملت الأغنية عنوان مش حبيبي بس، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي لـ طارق مدكور.

جدير بالذكر أن أنغام تحيي غدا السبت 25 أبريل حفلا كبيرا في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تستعد لمقابلة جمهورها في حفل آخر يوم 15 مايو في مصر.

