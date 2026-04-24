أعلنت لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن جوائز دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم رائدة السينما عزيزة أمير ووصل عدد الأفلام المشاركة في دورة هذا العام إلى 73 فيلماً من 34 دولة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض برومو لأبرز الفعاليات واستعراض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة العاشرة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

جوائز مسابقة الفيلم الطويل في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وذهبت جائزة أفضل عمل إلى فيلم هجرة وهو إنتاج مشترك بين (المملكة العربية السعودية- العراق- المملكة المتحدة)، وحصد جائزة لجنة التحكيم الفيلم الهولندي "عاملها كسيدة"، وذهبت جائزة أفضل مخرج لفيلم "ابنة الكوندور" وهو إنتاج مشترك بين (بوليفيا -بيرو)، وفاز بجائزة أفضل ممثل "نواف الظفيري" عن فيلم "هجرة"، وجائزة أفضل ممثلة نينكي بلاس عن فيلم "عاملها كسيدة".

كما فاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم "البيت البرتغالي" وهو إنتاج (إسبانيا - البرتغال)، ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلم "كومبارسا" وهو إنتاج مشترك بين (جواتيمالا- الولايات المتحدة الأمريكية).

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في الدورة العاشرة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه فيلخمان (دوروتا كوبييلا فيلخمان) التي سبق ترشيحها لجائزة الأوسكار، وتضم اللجنة في عضويتها النجمة حنان مطاوع، والفنانة والمنتجة أبريل فيلا، والإعلامية والمنتجة المغربية فاطمة النوالي آزر، ولمياء بلقايد قيقة.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان أسوان

وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم الفرنسي "لقد قضينا وقتا ممتعا"، وفاز الفيلم الإيطالي النموذج الكينيبالي بجائزة لجنة التحكيم.

وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير النجمة بشرى والناقد إدواردو جيوت وسولاي غربية.

جوائز الاتحاد الأوروبي في مهرجان أسوان

وفاز بجائزة الاتحاد الأوروبي الفيلم التونسي "دنيا"، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي النجمة سماح أنور وتضم في عضويتها النجم باسم سمرة والفنانة أروي جودة والمخرجة الإسبانية ماريا أبنيا والأكاديمي التونسي طارق بن شعبان.

جوائز مسابقة أفلام الورش

وفاز فيلم "رحلة لم تكتمل" بجائزة أحسن فيلم عمل جماعي بمسابقة أفلام الورش، وذهبت جائزة أحسن إخراج لفيلم "دار مسنين"، وفاز بجائزة أحسن تمثيل لممثلة فيلم لين (الأم)، ومنحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم "الرسامة" لتسليطه الضوء على شخصية ملهمة، كما قدمت اللجنة شكر خاص للفنان أيمن عبدالمنعم على مشاركته ومساهمته في إنتاج وصناعة أفلام الورش ومنحت اللجنة أيضاً تنويه خاص لبسملة بطلة فيلم "سن القلم".

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة "أفلام الورش" من الفنانة سماء إبراهيم والفنان أمير صلاح الدين والفنانة والمنتجة يارا جبران.

مسابقة أفلام ذات آثر

وفاز بجائزة أحسن فيلم "تهويدة ما بعد النوم"، إخراج عبدالرحمن بركات، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أحسن فكرة لفيلم "ياللا عجل"، إخراج سارة إلياس، كما فاز فيلم "الدرج" إخراج مايك يوناني بجائزة لجنة التحكيم.

وتضم لجنة تحكيم أفلام مسابقة أفلام ذات أثر الفنانة فرح يوسف والفنان حمزة العيلي والمخرجة والكاتبة سارة رزيق.

مسابقة أفلام الجنوب

وحصد المركز الأول في مسابقة أفلام الجنوب فيلم "مسافات" للمخرجة ليزا كمال، وفاز فيلم بيداى للمخرج عبد الله حسن بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث لفيلم "مبقاش براح" للمخرجة ميرا ممدوح.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة "أفلام الجنوب": الفنانة لقاء الخميسي وصانع الأفلام روش عبدالفتاح والمخرجة والكاتبة يمنى خطاب، وتحمل المسابقة اسم الكاتب الراحل الكبير عاطف بشاي الذي دعم صناع السينما في وجوده وعقب رحيله .

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، شهدت تكريم النجمة ليلى علوي والنجمة سلاف فواخرجي في حفل الافتتاح، ويُعقد المهرجان تحت رعاية وزارات: الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة ريد ستار.

