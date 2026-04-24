شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا جديدة التقطتها في أحدث ظهور، وبدت خلالها بنحافة واضحة.

تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لـ مي سليم

وظهرت مي في الصور بإطلالة صيفية جريئة مرتدية "توب" رياضي مكشوف البطن باللون الأحمر وبنطال باللون الأسود، واكتفت في تعليقها بوضع رمز القلب.

ولاقت الصور إعجاب الجمهور ومتابعي مي، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "تحفة بجد، قمر قوي، منورة يا مي، رشاقة وأناقة ولياقة، أحلى بنوتة".

مي سليم تشارك في بطولة مسلسل روج إسود

وشاركت الفنانة مي سليم في رمضان 2026 ببطولة مسلسل روج إسود مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، غادة طلعت، فرح الزاهد، أحمد جمال سعيد، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي، حول قصص مستوحاة من الواقع تتعلق بمشاكل تواجهها النساء.

اقرأ أيضا:

