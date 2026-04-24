كشفت الفنانة أميرة العايدي، عن كواليس جديدة في مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، وذلك خلال لقائها ببرنامج "ورقة بيضاء" المذاع على قناة النهار، حيث تحدثت بصراحة عن أدوارها الفنية وعلاقتها بعدد من نجوم الوسط، إضافة إلى تفاصيل خاصة عن زواجها من الفنان الراحل وائل نور والصراعات القانونية التي خاضتها بعد وفاته.

أميرة العايدي تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسل "رأس لالأفعى"

وأكدت أميرة العايدي، أن مشاركتها في مسلسل "رأس الأفعى" جاءت بعد فترة طويلة من رفضها لأدوار متكررة استمرت لنحو عامين ونصف، مشيرة إلى أنها تحمست للعمل بسبب طبيعة الشخصية التي وصفتها بأنها "نرجسية وأنانية جدًا وتعاني من مشكلة الهجر وعدم القدرة على البقاء بمفردها"، موضحة أنها درست الشخصية النرجسية جيدا لتقديمها بشكل واقعي، رغم تأكيدها أنها ليست نرجسية بطبيعتها، لكنها تميل أحيانًا للتحكم في بعض الأمور.

وأشادت العايدي بالفنان أمير كرارة، مؤكدة أنه "طيب جدًا وابن بلد"، وأنها تحبه على المستوى الشخصي، كما أثنت على الفنان ماجد الكدواني، واصفة إياه بأنه "عالمي وأخذ أقل من حقه بكثير" ولا يوجد شخص يختلف على موهبته.

أميرة العايدي تتحدث عن بداياتها الفنية

وتطرقت أميرة العايدي إلى بداياتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تحلم بالتمثيل منذ طفولتها، رغم رغبة والدها في التحاقها بكلية الحقوق للحصول على شهادة مستقرة، موضحة أنها دخلت عالم التمثيل عن طريق المشاركة في أعمال مبكرة مع المخرج يسري نصر الله، رغم أنها في البداية لم تكن تدرك طبيعة العمل أمام الكاميرا.

كما تحدثت عن علاقتها بالفنان أحمد السقا، مؤكدة أنه من أقرب أصدقائها، ووقف بجانبها في أصعب الأوقات، خاصة بعد وفاة والدتها، مشيرة إلى أن دعمه لها في تلك المرحلة كان له أثر كبير في حياتها.

أميرة العايدي وقصة زواجها من الراحل وائل نور

وكشفت العايدي عن تفاصيل زواجها من الفنان الراحل وائل نور، مؤكدة أن قرار الزواج جاء بحثًا عن الأمان بعد وفاة والدها، موضحة أنه كان يكبرها بنحو ثماني سنوات، وأن علاقتهما بدأت كصداقة قبل الزواج، مؤكدة أنه كان شخصًا طيبًا ولطيفًا.

وأوضحت، أن وفاة وائل نور كانت صدمة كبيرة لها ولأبنائهما، مشيرة إلى أن أولادها كانوا في حاجة شديدة إليه في تلك الفترة، ووصفت اللحظة التي تلقت فيها خبر وفاته بأنها من أصعب اللحظات في حياتها.

كما كشفت عن تفاصيل النزاع القانوني بينها وبين أرملة وائل نور، مؤكدة أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الاقتصادية وكسبتها، بعد تعرضها وأبنائها لما وصفته بالتشهير، مشيرة إلى أنها اكتشفت وجود عقد مزور متعلق بشقة أبنائها، مؤكدة أنه لا يوجد مسكن زوجية أو ميراث كما أشيع، وأن الشقة تخص أبناءها فقط.

وأضافت، أنها لا تسعى سوى للحفاظ على حقوق أبنائها، مؤكدة أن الجانب النفسي بالنسبة لها أهم من أي مكاسب مادية، قائلة إن ما تعرض له أبناؤها من ضغوط نفسية كان مؤلمًا للغاية.

