نشر المخرج مجدي الهواري، صورا من كواليس تصوير مسلسل "ما لم يحكى عن بني مزار" ضمن سلسلة "القصة الكاملة"، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وظهر مجدي الهواري في كواليس التصوير مع مخرج المسلسل أحمد نادر جلال، ويشارك "الهواري" كمنتج ضمن فريق عمل المسلسل.

كواليس بدء تصوير مسلسل "ما لم يحكى عن بني مزار"

واحتفل المخرج والمنتج مجدي الهواري ببدء تصوير مسلسل "ما لم يحكى عن بني مزار" منذ أيام، الذي يتعاون في بطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية سيتم الكشف عنهم لاحقا.

وأعاد "الهواري" نشر صور من كواليس أول يوم تصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع مؤلف المسلسل هاني سرحان وعدد من فريق العمل وكتب مجدي الهواري على الصور: " بسم الله، اول يوم تصوير قصة ما لم يُحكي عن بني مزار من القصة الكاملة، تأليف هاني سرحان، إخراج أحمد نادر جلال، إشراف عمرو كمال، إنتاج مجدي الهواري، الله المستعان".

كواليس مسلسل "القصة الكاملة"

احتفل صناع وفريق عمل مسلسل "القصة الكاملة" ببدء العملية الإنتاجية بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم 13 أكتوبر 2024، وسط حضور عدد من الكتاب وهم السيناريست عمرو سمير عطاف، السيناريست محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، ومحمد إسماعيل أمين الذين سيشاركون في كتابتها، وكان المؤتمر بعنوان "القصة الكاملة" مستوحاة من قصص جرائم حقيقية، أغرب قصص البشر، وتم الإعلان عن الحلقات التي سيتم تحويلها لعمل درامي.

