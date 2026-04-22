شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعها مع زوجها خلال تواجدهما في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

أسماء أبو اليزيد بـ "تيشيرت" جريء بشوارع نيويورك

ونشرت أسماء أبو اليزيد، الصور التي ظهرت فيها مرتدية تيشيرت جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نيويورك.. أنا الجديدة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة، بساطة وجمال ودلال، قمر، ما شاء الله، حامل، حامل في الشهر الكام بقى".

"النص التاني" و"توابع".. آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في الدراما

خاضت أسماء أبو اليزيد، موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل"النص التاني" وقدمت فيه شخصية رسمية، وشاركها البطولة أحمد أمين وصدقي صخر وحمزة العيلي وبسمة .

وأيضا مسلسل "توابع" الذي جسدت فيه شخصية ليلى عزام، وخاض بطولته ريهام حجاج وأنوشكا وسوسن بدر ومحمد علاء وهاني عادل.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يروج لفيلم يجمع باريش أردوتش وفرح زينب عبدالله

بإطلالات متنوعة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها