علّق الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتكليفه بتسيير أعمال القطاع.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر قرارًا بتكليف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهر، وتكليف الدكتور أحمد الشرقاوي، بالقيام بعمل رئيس قطاع المعاهد.

وأعرب الشرقاوي عن خالص شكره وعظيم امتنانه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته الغالية بتكليفه بتسيير أعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هذه الثقة تمثل أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة تستوجب بذل أقصى الجهد للحفاظ على ريادة الأزهر العلمية، كما أكد التزامه، بتطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى المعاهد الأزهرية.

كما توجه الشرقاوي بالدعاء للشيخ أيمن عبد الغني بالتوفيق والسداد في تسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهرالشريف، مشيدا بما بذله من جهود مخلصة وعطاء ملموس خلال فترة رئاسته لقطاع المعاهد الأزهرية، والتي كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرة القطاع في الجانبين التعليمي والتربوي.

وأعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن بالغ تقديره للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، لما قدمه من جهود متميزة خلال فترة عمله وكيلا للأزهر الشريف، حيث مثل نموذجا للقيادة التي يحتذى بها في العمل المؤسسي المتكامل.