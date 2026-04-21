انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المقامة خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2026، التي تحمل اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أمير احتفاءً بمرور 125 عامًا على ميلادها، وسط مشاركة دولية واسعة تعكس مكانة المهرجان كمنصة داعمة لقضايا المرأة في السينما.

شهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا وفنيًا كبيرًا لنجوم الفن، من بينهم: ليلى علوي، وسلاف فواخرجي، صبري فواز، إلى جانب عددا من نجوم الفن وصناع السينما، أبرزهم: "بشرى، فرح يوسف، سما إبراهيم، أميرة فتحي، حنان مطاوع، سماح أنور، يارا جبران، أمير صلاح الدين، سلوى محمد علي، أروي جودة، محمد مهران".

كما حضر الافتتاح كلا من: المخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبد العزيز، والناقد طارق الشناوي، إذ تضمن الحفل فقرات فنية وكلمات أكدت على دور المرأة الريادي في صناعة السينما.

كرم المهرجان عددًا من الرموز النسائية، بمنح ليلى علوي جائزة إيزيس للإنجاز، وتكريم سلاف فواخرجي، إلى جانب المخرجة البولندية دوروتا كوبييلا فيلخمان، تقديرًا لمسيرتهن وإسهاماتهن الفنية المميزة.

تضم الدورة الحالية 73 فيلمًا من 34 دولة، تتنافس ضمن عدة مسابقات، أبرزها الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام ذات أثر، إلى جانب برامج لدعم المواهب الشابة، ما يعزز دور المهرجان في تمكين المرأة وترسيخ الحضور الثقافي والفني لمدينة أسوا.