ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.79 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 14.11 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.16 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.



سعر الدينار البحريني: 135.51 جنيه للشراء، و137.93 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.



سعر الريال القطري: 13.17 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.



سعر الدينار الأردني: 72.37 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و73.46 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.



سعر الدينار الكويتي: 166.16 جنيه للشراء، بزيادة 74 قرشًا، و169.8 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشًا.