ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : آية محمد

11:05 ص 21/04/2026 تعديل في 11:10 ص

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

اقرأ ايضًا: تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.79 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.11 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.16 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار البحريني: 135.51 جنيه للشراء، و137.93 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.17 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 72.37 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و73.46 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 166.16 جنيه للشراء، بزيادة 74 قرشًا، و169.8 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشًا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بكلمات مؤثرة.. أحمد حلمي ومنى زكي ينعيان والد منة شلبي
زووم

بكلمات مؤثرة.. أحمد حلمي ومنى زكي ينعيان والد منة شلبي
قلدوا دمغات عيار 18.. ما هي قضية "الذهب المغشوش" المتهم فيها 14 أوكرانيا؟
حوادث وقضايا

قلدوا دمغات عيار 18.. ما هي قضية "الذهب المغشوش" المتهم فيها 14 أوكرانيا؟
هل يقبل الله حج من كان ماله حرام؟.. رمضان عبد المعز يوضح
أخبار

هل يقبل الله حج من كان ماله حرام؟.. رمضان عبد المعز يوضح
"طلعوا إشاعة أنها تاجرة آثار".. زاهي حواس يكشف حكاية سيدة تطوعت للعمل بحمامات
مصراوى TV

"طلعوا إشاعة أنها تاجرة آثار".. زاهي حواس يكشف حكاية سيدة تطوعت للعمل بحمامات
ما أفضل وقت لتناول فيتامين د؟- لن تتوقعه
نصائح طبية

ما أفضل وقت لتناول فيتامين د؟- لن تتوقعه

أخبار

المزيد

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟