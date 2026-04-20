إعلان

بالصور.. خروج نعش والد الفنانة منة شلبي من مسجد الفاروق بالمعادي

كتب : هاني صابر

01:14 م 20/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خرج منذ قليل، نعش والد الفنانة منة شلبي بعد صلاة الجنازة على روح الراحل بمسجد الفاروق بالمعادي لدفنه بمقابر العائلة.

كريم عبدالعزيز وهنادي مهنا ولبلبة في جنازة والد منة شلبي

وحضر عدد من نجوم الفن جنازة والد منة شلبي من بينهم الفنان كريم عبدالعزيز والفنان سيد رجب ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنانة لبلبة.

وكانت الفنانة منة شلبي رافقت جثمان والدها لمسجد الفاروق حتى وصوله لصلاة الجنازة على روحه.

أحمد الجنايني يعلن وفاة والد الفنانة منة شلبي

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أمس الأحد، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

وأضاف زوج منة شلبي: "تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

إعلان

إعلان

