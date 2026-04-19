خاص| من استئصال القولون إلى انتكاسة التنفس.. تفاصيل معاناة هاني شاكر الصحية

كتب : مصطفى حمزة

03:01 م 19/04/2026

المطرب هاني شاكر

تصدر المطرب هاني شاكر قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، بعد معاناته من انتكاسة صحية جديدة ووضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في باريس.

وكشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ويخضع حالياً لملاحظة طبية دقيقة.

تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية

وتحدث مصدر مقرب من المطرب هاني شاكر، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن تفاصيل الحالة الصحية منذ بداية الأزمة.

وقال: "حالة المطرب هاني شاكر منذ بداية الأزمة في أول مارس الماضي شهدت تطورات عديدة، والفريق الطبي الذي أشرف على علاجه في مصر بذل مجهوداً كبيراً للتعامل مع الالتهاب والنزيف الذي عانى منه في القولون، وكانت البداية استئصال جزء منه ووضعه تحت الملاحظة".

وتابع: "على غير المتوقع، تكرر النزيف بقوة، وهنا لجأ الأطباء إلى استئصال القولون بالكامل، وبدأت محاولات التغذية بكل أنواعها، ومنها المحاليل، وعبر وضع أنبوب بالفم".

وأوضح: "في تلك الفترة تأثرت غالبية الوظائف الحيوية، وفي مقدمتها نشاط الكلى، وأيضاً القلب الذي توقف لدقائق، وتم إنعاشه الحمد لله وسط متابعة دقيقة من الأطباء المشرفين على الحالة".

سفر هاني شاكر للعلاج بالخارج

وعلق على قرار السفر قائلاً: "هاني شاكر وبموافقة الأطباء، سافر بالفعل للخضوع لمراحل تأهيل طبية، وتنشيط الوظائف، ودعم الحركة بالعلاج الطبيعي، وكانت حالته تشهد تحسناً تدريجياً، ونُقل إلى غرفة عادية قبل عودته مجدداً إلى العناية المركزة".

يذكر أن المطرب هاني شاكر نُقل في بداية شهر مارس الماضي إلى إحدى المستشفيات إثر معاناته من التهاب ونزيف في القولون، وخضع للعلاج في العناية المركزة بمصر قبل سفره إلى فرنسا.

