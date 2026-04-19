أثارت بثينة ابنة الفنان علي الحجار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد ظهور فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلاله عن خلافات أسرية، ما دفعها إلى مطالبة متابعيها لمهاجمة والدها.

وخلال الفيديو، قالت بثينة إن والدها لا ينفق عليها، وإنها تمر بظروف صعبة جعلتها لا تتناول سوى "بقسماط" خلال يومين.

وعقب انتشار الفيديو، تعرضت بثينة لهجوم واسع من بعض المتابعين الذين شككوا في حالتها النفسية واتهمها البعض بتناول مواد مخدرة، ودافع عنها البعض مؤكدين أن حديثها كان نابعًا من حالة غضب أو ضغط نفسي.

رد بثينة على تصريحاتها ضد والدها علي الحجار

وفي ردها على الجدل، ظهرت بثينة في فيديو آخر لتوضح أن ما قالته كان في لحظة انفعال داخل "لايف خاص"، قائلة: "أنا بس عايزة أتكلم عن الفيديو اللي انتشر، عشان أوضح كام حاجة مش هلحق أعمل كل ده دلوقتي، بس أنا كنت على طبيعتي في الفيديو، مش عارفة ليه الناس داخلة تكتب حاجات مفترية، وتقول إنتي مدمنة وطريقتك مش عارفة إيه، أنا داخلة بتكلم مع صحابي فيديو في الأوضة بتاعتي، وكان برايفت أصلا".

وتابعت "اللي قلته كلام أنا حاساه للأسف، كان نفسي علاقتي تكون كويسة مع عيلتي أو بابايا، بس الغلطة من عندهم، أنا آسفة جدا على الموضوع ده".

وأضافت ردا على منتقديها "بتقولوا شكلها مدمنة بطلوا افترى يا جماعة، وبعدين طب ما تساعدوا واللي بيقولوا اشتغلي أنا في فترة مش لاقية شغل وتعبانة، ومريت بحاجات خلتني تعبانة اكتر، ومحدش يعرف صحتي عاملة إزاي ولا هو يعرف على فكرة أي حاجة، بطلوا تظلموا الناس لو مش هتعرفوا تساعدوا، خلاص واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا، أنا بكتب وأمثل وأترجم، وبعرف اشتغل، بطلوا تظلموا الناس وأتمنى إني أخد حقي".

رد سحر حسن والدة بثينة علي الحجار

من جانبها، خرجت والدة بثينة عن صمتها، ونشرت صورًا لابنتها عبر حسابها على "فيسبوك"، مؤكدة أن الفيديو تم تداوله من بث خاص وليس عامًا، وكتبت: "ده فيديو خاص لبنت بتفضفض مع صحابها، ومش للسرقة أو للنشر".

وتابعت: "وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي واللي هيتاجر أو هيعلي التريند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتقوا الله يا ملايكة ياللي قايمين من على السجادة، يا مدعي الشرف والاستقامة".

تعليق علي الحجار على تصريحات ابنته بثينة

من جانبه، رفض علي الحجار التعليق على تصريحات ابنته، وقال لبرنامج ET بالعربي: "أنا ماليش في لعبة السوشيال ميديا أو التريند".

