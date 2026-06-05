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عُمان توقف تحميل النفط في ميناء الفحل بعد انفجار

كتب : وكالات

06:33 ص 05/06/2026 تعديل في 06:50 ص

ميناء الفحل

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أفاد مصدران مطلعان نقلت عنهما رويترز بأن ميناء الفحل في سلطنة عُمان أوقف تحميل النفط الخام، عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامات الإرساء.

وقال المصدران إن الانفجار وقع بين الرصيفين 1 و2، مرجحين أن يكون ناتجًا عن هجوم بطائرة مسيرة.

ووفق رويترز لم يتضح على الفور متى وقع الهجوم.

وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن رصد عدة ناقلات نفط عملاقة راسية قبالة ‌الميناء ⁠اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل ⁠إعلام إيرانية رسمية يوم الأربعاء أن طهران استهدفت سفينة عسكرية أمريكية ⁠تضم "مركزًا للقيادة والتحكم" أثناء اقترابها من المياه الإقليمية ⁠الإيرانية في خليج عُمان، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية.

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