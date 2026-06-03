أعلن الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف أبرز الإحصائيات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، والتي تعكس حجم الاستعدادات التنظيمية والإدارية المبذولة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

وأوضح وكيل الأزهر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر حول استعدادات الثانوية الأزهرية، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي.

وأضاف عبد الغني، أن عدد الطلاب من ذوي الهمم المتقدمين للامتحانات بلغ 246 طالبًا وطالبة، بواقع 167 من البنين و79 من الفتيات، في إطار حرص الأزهر على توفير الدعم والرعاية لجميع الطلاب.

وأشار إلى أن الامتحانات تُعقد داخل 581 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد المنتدبين لأعمال لجان النظام والمراقبة وأمانة الشهادة الثانوية 22 ألفًا و660 منتدبًا، بينما وصل إجمالي عدد اللجان الفرعية إلى 10 آلاف و230 لجنة فرعية.

وثمّن وكيل الأزهر جهود مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والقوات المسلحة وهيئة الإسعاف المصرية، لدورها في تأمين أعمال الامتحانات وتوفير المناخ الآمن والمستقر الذي يسهم في خروجها بالصورة المشرفة التي تليق بالأزهر الشريف ومصر.