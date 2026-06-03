بعد قرار حبسه.. من هو أحمد الحداد زوج هاجر أحمد؟

أمرت نيابة التجمع الخامس بحبس رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين في واقعة مشاجرة داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وبعد قرار حبسه، أعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور تجمعه بزوجته الفنانة هاجر أحمد في مناسبات مختلفة، حيث حرص الثنائي على الظهور سويا في عدد من الفعاليات العامة والمناسبات الاجتماعية.



آخر ظهور لـ هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد

ويعد آخر ظهور لهاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال افتتاح معرض "VOSS"، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والشخصيات العامة.

أحدث أعمال هاجر أحمد

يذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل "المعلم"، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، انتصار، ومن إخراج مرقس عادل.

كما عرض لها فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، ومن إخراج عمرو عرفة.

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