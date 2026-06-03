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بعد قرار حبسه.. 15 صورة جمعت الفنانة هاجر أحمد بزوجها أحمد الحداد

كتب : نوران أسامة

01:43 م 03/06/2026 تعديل في 01:43 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها أثناء رحلتهم لباريس
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد زوزجها أحمد الحداد
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها يخطفان الأنظار
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها يخطفان الأنظار
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها يخطفان الأنظار
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها يخطفان الأنظار
  • عرض 15 صورة
    هاجر أحمد وزوجها
  • عرض 15 صورة
    صور هاجر أحمد وزوجها أثناء رحلتهم إلى باريس

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أمرت نيابة التجمع الخامس بحبس رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين في واقعة مشاجرة داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وبعد قرار حبسه، أعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور تجمعه بزوجته الفنانة هاجر أحمد في مناسبات مختلفة، حيث حرص الثنائي على الظهور سويا في عدد من الفعاليات العامة والمناسبات الاجتماعية.


آخر ظهور لـ هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد

ويعد آخر ظهور لهاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال افتتاح معرض "VOSS"، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والشخصيات العامة.

أحدث أعمال هاجر أحمد

يذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل "المعلم"، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، انتصار، ومن إخراج مرقس عادل.

كما عرض لها فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، ومن إخراج عمرو عرفة.

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هاجر أحمد أحمد الحداد مسلسل المعلم

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