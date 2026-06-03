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"أغنية البجعة".. حلم يتمنى توفيق عبدالحميد ختام مشواره به

كتب : مصطفى حمزة

12:29 م 03/06/2026
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    توفيق عبد الحميد
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    توفيق عبدالحميد في تكريمه
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    توفيق عد الحميد وريهام حجاج من مسلسل بوتيرن

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أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد، مجددًا اعتزاله التمثيل بسبب الظروف الصحية التي يعاني منها.

وكشف توفيق عبدالحميد عن تفاصيل قراره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وكتب: "اعتزلت ولا أنوي التراجع، ومستورة الحمد لله.. عندي مشاكل صحية".

توفيق عبدالحميد وحلمه المؤجل

وأضاف الفنان القدير توفيق عبدالحميد: "وإذا تعافيت منها بإذن الله أحب أختم حياتي الفنية على المسرح القومي".

وتأتي إشارة توفيق عبد الحميد إلى أمنيته في حالة تعافيه من أزمته الصحية، بأن يكون المسرح القومي هو المكان الذي يختتم عليه حياته الفنية، بعد 15 عامًا من الإعلان عن عرض مسرحي كان لديه حلم تقديمه.

وتحدث المخرج ناصر عبد المنعم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلاً: "منذ 2011 تقريبًا وهناك مشروع عرض مسرحي، بدأت الإعداد له مع الفنان توفيق عبد الحميد لتقديمه على المسرح القومي، وهي مسرحية (أغنية البجعة) المأخوذة عن نص للكاتب أنطوان تشيكوف".

أحداث مسرحية البجعة

يذكر أن أحداث مسرحية "أغنية البجعة" تدور حول ممثل وجد نفسه وحيدًا مع ملقن بعد انتهاء العرض المسرحي، وبدأ يتذكر رحلته الفنية وحياته، وما آلت إليه من نجاح وفشل، ويعود اسم المسرحية للأسطورة الشهيرة بأن البجعة تغرد تغريدها الأجمل قبل موتها.

وكان آخر ظهور للفنان توفيق عبد الحميد في مسلسل "يوتيرن"، الذي شارك في بطولته مع الفنانة ريهام حجاج، وعُرض عام 2022، قبل معاناته الصحية من متاعب العمود الفقري.

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