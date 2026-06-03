أعلن الفنان القدير توفيق عبدالحميد، مجددًا اعتزاله التمثيل بسبب الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها، مؤكدًا عدم نيته التراجع عن هذا القرار.

وكشف توفيق عبدالحميد عن تفاصيل القرار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "اعتزلت ولا أنوي التراجع، ومستورة الحمد لله.. عندي مشاكل صحية".

أمنية الختام في "المسرح القومي"

وأضاف الفنان القدير في منشوره، كاشفًا عن أمنيته الفنية الأخيرة: "وإذا تعافيت منها بإذن الله أحب أختم حياتي الفنية على المسرح القومي".

وتأتي إشارة توفيق عبد الحميد إلى هذه الأمنية، بعد تعثر تقديم عرض مسرحي بمثابة حلم مؤجل لديه منذ نحو 15 عامًا على خشبة المسرح القومي، وهي مسرحية "أغنية البجعة" المأخوذة عن نص للكاتب الروسي العالمي أنطوان تشيكوف، ومعالجة وإخراج ناصر عبد المنعم.

رحلة توفيق عبد الحميد بين الشائعات والاعتزال

وكان توفيق عبد الحميد قد أعلن في عام 2021، بعد فترة توقف عن العمل، رغبته في العودة إلى البلاتوهات، نفيًا ما تردد من شائعات حول اعتزاله، وكتب عبر صفحته: "عايز أرجع للتمثيل، بس عايز عمل زي أبو العلا البشري لأستاذي محمود مرسي الله يرحمه".

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي" حينها، أكد أنه حرص على التواصل بنفسه لكشف الصفحات المزيفة التي روّجت لأخبار كاذبة ومنافية للحقيقة عنه، ومنها واقعة عمله على سيارة أجرة "تاكسي"، وتابع: "أعاني فقط من آلام في العمود الفقري كانت السبب في غيابي".

عودة توفيق عبدالحميد في مسلسل "يوتيرن"

وشهد عام 2022 العودة المنتظرة للفنان توفيق عبدالحميد من خلال مسلسل "يوتيرن"، الذي شارك في بطولته إلى جانب الفنانة ريهام حجاج، إلا أن متاعب العمود الفقري والانزلاق الغضروفي عادت لتؤثر على حركته بشكل كبير عقب انتهاء التصوير.

مشروع "الحلاج" والاعتزال الثاني

وقام توفيق عبدالحميد في مارس 2023، وتحديدًا بعد تعافيه النسبي من وعكة صحية، بإعلان جديد عن الاعتزال عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "إذا تيسر الأمر إن شاء الله وتعافيت سأقوم بتقديم الحلاج على المسرح، لأني على قناعة بأنه ظُلم ظلمًا شديدًا، واعتزل وأتفرغ لحب الله".

توفيق عبدالحميد والاعتزال النهائي

وعاد توفيق عبدالحميد في سبتمبر 2023 ليحسم اعتزاله النهائي بعد تفاقم الآلام في عموده الفقري، وهو ما أكده في تصريحاته لـ"مصراوي"، وذلك قبل 3 سنوات من منشور الاعتزال الذي نشره اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، والذي يضع فيه "المسرح القومي" كشرط وحيد ومسك ختام لمشواره الحافل.

جدير بالذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد يمتلك تاريخًا فنيًا حافلاً وبصمات راسخة في وجدان الجمهور المصري والعربي، من أبرزها مسلسلات: "حديث الصباح والمساء"، "الناس في كفر عسكر"، "حضرة المتهم أبي"، "على نار هادئة"، بالإضافة إلى فيلم "حلم العمر"، و"كناريا وشركاه".

وقدم توفيق عبد الحميد العديد من العروض المسرحية، ومنها "رجل القلعة"، و"في عز الضهر"، و"مجنون ليلى"، و"سالومي"، و"واقدساه"، وغيرها.

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