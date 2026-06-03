تصدر اسم رجل الأعمال أحمد الحداد محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد قرار حبسه على ذمة التحقيقات في واقعة مشاجرة بمعرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

معلومات عن أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد :

- رجل أعمال وصاحب شركة ومعارض سيارات فاخرة.

- تخرج في كلية الهندسة، قسم ميكانيكا السيارات.

- تزوج من الفنانة هاجر أحمد عام 2021.

- لديه طفلين هما آدم وغالية.

حبس أحمد الحداد

وكانت نيابة التجمع الخامس قد أمرت أمس بحبس أحمد الحداد، إلى جانب صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مشاجرة بمعرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تعدوا على محامي تصادف وجوده داخل المعرض لشراء سيارة، فيما أشارت التحقيقات إلى أن صبري نخنوخ توجه إلى المعرض برفقة عدد من أفراد الأمن الخاص به لمطالبة مالكه بسداد باقي ثمن فيلا كان قد اشتراها منه.

وأضافت التحقيقات أن قوة أمنية انتقلت إلى موقع الواقعة عقب تلقي بلاغ بالحادث، وتم ضبط المتهمين، فيما وجهت إليهم اتهامات تتضمن السرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف على خلفية الواقعة.

أقرأ أيضًا:

قبل إعلان اعتزاله.. ماذا قال توفيق عبدالحميد عن وفاة سهام جلال؟





أحمد المالكي يكشف لـ"مصراوي" سر إصرار إليسا على غناء آخر ألحان محمد رحيم



