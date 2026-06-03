نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة الراحلة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا فجر الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية، عن عمر ناهز 54 عامًا.

ونشرت رانيا صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "الله يرحم سهام جلال ويغفر لها ويثبتها عند السؤال، للأسف مكنتش أعرفها شخصيًا، لكن كنت بحبها، ياريت الاهتمام ده كان وهي عايشة، لكن للأسف الدنيا كده، لما راح المقبرة بقى حتة سكر، اللي عايزة أقوله إن الشغلانة دي مفيهاش حاجة اسمها أصحاب، والله، ولا في أي شغلانة، هي الحكاية كفاءات أو محسوبية".

وتابعت: "في مهنتنا بالتحديد كل ما تبقى جديد وفريش تبقى مطلوب أكتر، ومحدش يلوم النجوم ويقول إنهم خذلوا اللي طلب منهم شغل، لأن النجم أحيانًا بيكون مش لاقي حاجة مناسبة للطالب منه العمل معاه، كمان النجوم بيغيروا أرقامهم كتير من وقت للتاني، وممكن تطلبوا على رقم غلط وتتخيلوا إنه تجاهلك، وأحيانًا بيكون مشغول جدًا في تحضير أعماله".

واختتمت: "الحقيقة إن في صعوبة شديدة في الميديا، وناس كتير قاعدين في البيت، والشغلانة فعلًا مالهاش كتالوج، ولا بتبقى عارف ده ليه بيشتغل وده ليه مش بيشتغل".

تفاصيل الليلة الأخيرة لـ سهام جلال

كانت الفنانة الراحلة سهام جلال قد كشفت عن تفاصيل معاناتها الصحية خلال بث مباشر سابق عبر تطبيق "تيك توك"، تحدثت فيه عن حالتها قبل خضوعها لعملية جراحية.

وقالت: "فاجأوني إني هعمل العملية بكرة، ومشكلة الانسداد اللي عندي اتنين، واحد في الفخذ وواحد بعد الركبة، والاتنين خلوا صباع عندي أزرق كله وكان رايح على القطع، وأنا مبنامش من الألم وعايشة على المسكنات".

موعد ومكان عزاء سهام جلال

ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال غدًا الأربعاء بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، بعد رحيلها فجر الثلاثاء إثر مضاعفات عملية جراحية خضعت لها خلال الساعات الماضية.

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