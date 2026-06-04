كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الجمعة، والتي تتسم باستمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس يبدأ معتدلًا في ساعات الصباح الباكر، ويكون شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، فيما يتحول إلى معتدل مائل للحرارة خلال فترات الليل.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة وأمطار خفيفة غدًا

أشارت التوقعات إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يساهم في زيادة الإحساس بحرارة الطقس الفعلية في الظل بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين.

كما لفتت إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض مناطق محافظة الوادي الجديد، وقد تكون رعدية على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

وتنشط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أجزاء من جنوب الصعيد.

كما تظهر فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأضافت الهيئة أنه في حال تطور السحب الرعدية، قد يصاحبها نشاط للرياح الناتجة عن الهواء الهابط أسفل السحب، مع احتمالية حدوث برق في بعض المناطق.