نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2026 الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحركة الدبلوماسية الجديدة وسفراء مصر بالخارج، والتي تضمنت اعتماد الحركة الدبلوماسية وتسكين السفراء العائدين من بعثاتهم بالخارج إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

الحركة الدبلوماسية الجديدة وسفراء مصر بالخارج

شملت الحركة الدبلوماسية تعيين عدد من السفراء والوزراء المفوضين بديوان عام وزارة الخارجية، إلى جانب تسكين عدد من السفراء العائدين من بعثاتهم بالخارج، وإعادة توزيع عدد من القيادات الدبلوماسية ضمن الفئة الممتازة، في إطار تطوير الأداء داخل الجهاز الدبلوماسي.

كما تضمنت الحركة تعيينات جديدة في عدد من العواصم الدولية، من بينها ألمانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، الصين، البرازيل، السنغال، نيجيريا، أوكرانيا، العراق، باكستان، إيرلندا، النرويج، وكازاخستان، بالإضافة إلى دول أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية تقرر:

- تعيين تميم هاني عبدالمنعم خلاف، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضا بلقب سفير لدى لبنان.

- تعيين ياسر عبدالرحمن علي سرور، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى السودان.

- تعيين محمد عبدالستار محمد البدري، السفير فوق العادة المفوض لدى ألمانيا، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- تعيين جمال عبدالرحيم محمد متولي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة النرويج، وغير مقيم لدى حكومة أيسلندا، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- تعيين معتز منير محرم زهران السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين عمر عامر السيد محمد يوسف، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة اليونان، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- تعيين نهلة محمد عصام الدين الظواهري السفير فوق العادة المفوض لدى سلوفينيا، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين إيهاب أحمد بدوي سيد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة أندورا، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين بسام عصام راضي عبدالحميد السفير فوق العادة المفوض لدى إيطاليا، وغير مقيم لدى حكومة سان مارينو، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين أحمد مصطفى عبدالعال محمد، السفير فوق العادة المفوض لدى سنغافورة، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين هاني صلاح مصطفى أحمد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة السودان، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين عادل إبراهيم أحمد إبراهيم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وغير مقيم لدى حكومة المالديف، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين إيهاب محمد عبدالحميد حسن، السفير فوق العادة المفوض لدى باكستان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين علاء الدين عبدالمنعم موسى، السفير فوق العـادة المفوض لدى لبنان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- تعيين محمود مصطفى محمود عفيفي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية التشيك، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية الجبل الأسود، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- تعيين مي طه محمد خليل، السفير فوق العادة المفوض لدى البرازيل، وغير مقيم لدى حكومة كل من سورينام، وجويانا التعاونية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين حازم حسن حنفي حسنين، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة بنما، وغير مقيم لدى حكومة كل من نيكاراجوا، كوستاريكا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين هشام عبدالسلام مصطفى المقود، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الكونغو الديمقراطية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين أحمد سمير حلمي مرزوق السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة العراق، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين شريف عبدالحميد إمام إسماعيل، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وغير مقيم لدى جزر القمر، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين منذر فتحي عبدالعزيز محمد سليم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة أوغندا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين بركات على أبو البركات الليثي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوكرانيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين ابتسام رخا أحمد حسن، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة کازاخستان، وغير مقيم لدى حكومة قيرقيزستان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.

- تعيين نيفين أسامة محمد الحسيني، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة أنجولا، وغير مقيم لدى حكومة ساوتومي وبرنسيب، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين محمد ثروت محمد سليم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة أيرلندا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- تعيين خالد محمد حسام الدين محمد عارف، السفير فوق العادة المفوض لدى السنغال، وغير مقيم لدى كل من حكومة جامبيا، وحكومة الرأس الأخضر، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين أميرة عبدالرحيم علي مصطفى، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة بوروندي، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين أحمد عبدالله إبراهيم حافظ، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة كندا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين كريم عصام الدين أمين محمود السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة فنزويلا البوليفارية، وغير مقيم لدى كل من حكومة ترينداد وتوباجو، وحكومة جرينادا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين تامر ممدوح محمد عبدالمنعم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الإكوادور، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين أحمد محمد عيد مصطفى، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة توجو، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين رباب سعيد عبده عبدالهادي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مدغشقر، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين محمد محمد فؤاد عبدالله أحمد المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة نيجيريا الاتحادية، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين طارق محمد السعيد يوسف، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة تشاد، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين محمد مصطفى قطب الجمال المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة مالي، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين نادر نبيل زكي مرقس المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة الفلبين، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تعيين إيمان سامي فتح الله ياقوت، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الكونغو، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية.



تفاصيل الحركة الدبلوماسية الجديدة وسفراء مصر بالخارج

يعين في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج كل من:

- ندى مصطفى فتحى دراز قنصل عام جمهورية مصر العربية في شيكاغو، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- باهر فاروق أحمد شويخي قنصل عام مصر العربية في هونج كونج، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- أمين أحمد أمين حسان، قنصل عام مصر في فرانكفورت، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- تامر توفيق أحمد توفيق قنصل عام مصر في باريس، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- أحمد يوسف عباس بيومي، قنصل عام مصر في بورسودان، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية.

- إيهاب أحمد أبو سريع أحمد السفير فوق العادة المفوض لدى المملكة العربية السعودية وغير مقيم لدى اليمن، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الفلبين.

- خالد أحمد فاروق نظمي السفير فوق العادة المفوض لدى الصين، وغير مقيم لدى حكومة منغوليا، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة سلوفينيا.

- حاتم السيد محمد كمال الدين عبدالقادر، السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة المملكة العربية السعودية، وغير مقيم لدى حكومة الجمهورية اليمنية.

- وائل محمد عوض حنفي، السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة ألمانيا.

- إيهاب مصطفى فهمي عبدالحميد، السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة أندورا.

- أحمد السيد عبدالحليم عامر هلال، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وغير مقيم لدى حكومة المالديف.

- سيف الله يوسف عبدالسميع قنديل، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة البرازيل الاتحادية، وغير مقيم لدى حكومة كل من سورينام وجويانا.

- خالد محمود عبدالمنعم عزمي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة كندا.

- أسامة محمد الهادي رضوان، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة أيرلندا.

- محمد صفوت رمضان عطا، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة السنغال، وغير مقيم لدى كل من حكومة جامبيا وحكومة الرأس الأخضر.

- هيثم محمود جلال أحمد، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة باكستان.

- محمد إبراهيم عبدالخالق الشناوي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى إيطاليا، وغير مقيم لدى حكومة سان مارينو.

- أشرف أحمد محمود الديب، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة التشيك، وغير مقيم لدى حكومة الجبل الأسود.

- محمود السيد السيد عمر، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة النرويج، وغير مقيم لدى حكومة أيسلندا.

- سامح فاروق محمد شحاتة، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة كازاخستان، وغير مقيم لدى حكومة قيرقيزستان.

- عمرو محسن حسنين حمزة، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى الصين، وغير مقيم لدى حكومة منغوليا.

- أميرة محي الدين فهمي حسين، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة سنغافورة.

- أحمد فوزي عبدالجليل الشريف، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية بنما، وغير مقيم لدى حكومة كل من نيكاراجوا وكوستاريكا.

- أحمد محمد عزت الشندويلي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة نيجيريا الاتحادية.

- وليد عادل عبدالعزيز المليجي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية الإكوادور.

- سيلفيا فؤاد جورجي ميخائيل، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مدغشقر.

- أحمد حسين أحمد خفاجي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة العراق.

- شريف محمد عبداللطيف الجمال، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة أوغندا.

- أحمد سلامة محمد الهمشري، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة أوكرانيا.