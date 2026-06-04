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الخطوط الجوية الأمريكية تعلّق بعض رحلاتها الصيفية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود

كتب : وكالات

08:29 م 04/06/2026

شركة أمريكان إيرلاينز

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أعلنت شركة أمريكان إيرلاينز تعليق بعض رحلاتها مؤقتاً خلال فصل الصيف، في ظل استمرار الضغوط التي تفرضها تكاليف وقود الطائرات المرتفعة على ميزانيات شركات الطيران وسط الحرب مع إيران.

وقالت الشركة، في بيان، إنها عدلت خدماتها على "خطوط مختارة" خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مؤكدة أن المسافرين المتضررين سيُعرض عليهم إما ترتيبات سفر بديلة أو استرداد أموالهم.

وأشارت الشركة الأمريكية، التي تتخذ من ولاية تكساس مقراً لها، إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود كان من الأسباب الرئيسية وراء هذه التعديلات، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار توجهات يشهدها قطاع الطيران بشكل عام.

وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية أنها لن توقف أيا من خطوطها بشكل دائم، مشددة على أنها تفتخر بتقديم شبكة رائدة في الصناعة مع رحلات جوية أكثر من أي شركة طيران أمريكية أخرى".

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