ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 4-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4440 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5710 جنيهات للجرام.

وهصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6660 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7610 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76100 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236671 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380500 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.12% إلى نحو 4484 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.