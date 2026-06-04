أعلن النجم كريم عبد العزيز، عن بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، كما كشف عن موعد عرضه بالسينمات.

ونشر كريم عبدالعزيز، صورة مع كلاكيت الفيلم، عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "الفيل الأزرق 3 صيف 2027".

كريم عبد العزيز يحتفل بنجاح فيلم "7 Dogs"

على جانب آخر، يواصل كريم عبدالعزيز الاحتفال بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" الذي عرض مؤخرا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، ويشاركه البطولة نخبة من ألمع نجوم السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع النجوم هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

كريم عبد العزيز وفيلم "مطلوب عائليا"

يشارك كريم عبد العزيز ببطولة فيلم "مطلوب عائليا" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية منهم ياسمين صبري ومصطفى غريب، تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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