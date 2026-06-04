الرئيسية أخبار مصراوى TV سر نقص وزن الذهب مع الاستخدام.. خبير يوضح السبب كتب : مصراوي 06:00 م 04/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أسعار الذهب وزن الذهب نقص وزن الذهب الذهب المستعمل المشغولات الذهبية أخبار ذات صلة هاني ميلاد يحذر من شراء "الذهب المستعمل": قد يكون مسروقًا أو غير مطابق أخبار هل شراء الذهب من السعودية أوفر أثناء الحج والعمرة؟ خبير يجيب أخبار الذهب رايح على فين؟..هاني ميلاد يجيب عن أهم الأسئلة: وقت شراء أم بيع؟ وأيهما أخبار أول تداعيات وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا.. صعود مفاجئ في أسعار الذهب أخبار