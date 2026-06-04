خضعت الفنانة رحمة حسن لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على فيسبوك.

ظهرت رحمة حسن مرتدية فستان أحمر ناري خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات رحمة حسن في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رحمة حسن في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إيجار قديم" عام 2022.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، ، يعود رمزي لمنزل والده القديم، بعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

وشارك ببطولة المسلسل كل من شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت.

آخر مشاركات رحمة حسن على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات الفنانة رحمة حسن على شاشة السينما بفيلم "الرجل الأخطر" عام 2018.

تدور أحداث الفيلم حول عمر التهامي الذي يعود من إيطاليا إلى مصر بعد غياب 28 عامًا، حيث كان والده يمتلك عمارة مطلة على النيل باحثًا عن حقوقه المسلوبة من قبل مستأجري الشقق في هذه العمارة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سامح حسين، إدوارد، أحمد حلاوة، لطفي لبيب، سليمان عيد، تأليف جوزيف فوزي، إخراج مرقس عادل.

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