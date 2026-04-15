بشخصية جديدة.. خالد النبوي يثير حماس جمهوره في أحدث ظهور

كتب : سهيلة أسامة

12:07 م 15/04/2026

خالد النبوي

نشر الفنان خالد النبوي صورًا جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور له.

تعليق الفنان خالد النبوي

وعلّق الفنان خالد النبوي على الصور: "صباح الفل، شخصية جديدة وحدوتة جديدة"، ما أثار حماس متابعيه، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "ما شاء الله وأخيرًا هنشوفك بعمل جديد"، "بالتوفيق يا رب"، "في انتظارك بإذن الله".

تفاصيل مسلسل طاهر المصري

يذكر أن الفنان خالد النبوي يجري حاليًا التحضيرات الأولى لمسلسله الجديد "طاهر المصري"، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهده خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وسط ترقب من الجمهور لعودته بعمل جديد.

آخر أعمال خالد النبوي

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي فيلم "أهل الكهف" الذي عرض عام 2024، بطولة : غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، أحمد وفيق، أحمد عيد، صبري فواز، مصطفى فهمي، ومن إخراج عمرو عرفة.

