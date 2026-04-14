فيديو| جودي أحمد سعد تغني مع والدها على المسرح لأول مرة

"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني

أول تعليق من هاني محروس استخدام أغنية "سطلانة" في مسلسل أمريكي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان جمال، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" من لبنان.

وظهرت رزان جمال وهي تستمتع بالأجواء الربيعية هناك، وكان برفقتها عدد من الأصدقاء وكتبت رزان على الصور: "سأحتضنك حتى تحبني".

وكان آخر أعمال الفنانة رزان جمال المسلسل اللبناني "القدر" الذي عرض عام 2024.

وتدور أحداث المسلسل بعد سنوات من محاولة الإنجاب بأساليب عدة، تقرر تالا أن تلجأ إلى طريقة أخيرة غير تقليدية لحماية زواجها من (زيد) ووضع حد لانتقادات عائلته لها، فتستعين بأم بديلة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من قصي خولي، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، وسام حنا، تأليف رغداء شهراني، إخراج فيداء أويار.

وتشارك الفنانة رزان جمال، الفنان محمد رمضان بطولة فيلم "أسد" المقرر عرضه بالسينمات يوم 13 مايو المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

