رزان جمال تستمتع بوقتها في لبنان وتستعد لعرض فيلم "أسد"

كتب : مروان الطيب

01:25 م 14/04/2026 تعديل في 01:25 م
    رزان جمال تستمتع بوقتها في لبنان
نشرت الفنانة اللبنانية رزان جمال، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" من لبنان.

وظهرت رزان جمال وهي تستمتع بالأجواء الربيعية هناك، وكان برفقتها عدد من الأصدقاء وكتبت رزان على الصور: "سأحتضنك حتى تحبني".

آخر مشاركات رزان جمال الفنية

وكان آخر أعمال الفنانة رزان جمال المسلسل اللبناني "القدر" الذي عرض عام 2024.

وتدور أحداث المسلسل بعد سنوات من محاولة الإنجاب بأساليب عدة، تقرر تالا أن تلجأ إلى طريقة أخيرة غير تقليدية لحماية زواجها من (زيد) ووضع حد لانتقادات عائلته لها، فتستعين بأم بديلة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من قصي خولي، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، وسام حنا، تأليف رغداء شهراني، إخراج فيداء أويار.

رزان جمال تنتظر عرض فيلم "أسد"

وتشارك الفنانة رزان جمال، الفنان محمد رمضان بطولة فيلم "أسد" المقرر عرضه بالسينمات يوم 13 مايو المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

