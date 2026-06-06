أثارت الفنانة رنا سماحة الجدل بعد كشفها ، عن تلقيها رسالة من أحد الشعراء، تضمنت كلمات أغنية قد تبدو غريبة بالنسبة لها.

ونشرت رنا سماحة نص الرسالة التي وصلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت ساخرة: "طيب يا جماعة، بعد إذن التنمر، في شاعر بعتلي أغنية، بكلمات مبتذلة".

وأضافت: "طيب، مع كامل احترامى للانتفاضة الإبداعية، أنا مش بس مش هرد عليه، أنا هعمله بلوك وسبام. أنا قولت أقول قبل ما ينزلى بوست بالبلوك شكراً".

رامي صبري وموقفه من الملحنين

يذكر أن الفنان رامي صبري، تعرض لانتقادات من الجمهور بسبب ما نشره مؤخرًا، حول حديث عدد من الملحنين والشعراء بسبب قلة أعمالهم.

وكتب رامي صبري: "عدم الرد على ملحنين ومؤلفين أو مبدعين بشكل عام، هو عدم التجديد، وإن مافيش أفكار مختلفة"، إلا أن هذا الرد لم يلق إعجاب عدد كبير من المتابعين.

رامي صبري يثير الجدل برد جديد

ورد رامي صبري في مقطع فيديو، نشره عبر "ستوري إنستجرام"، قائلًا: "في ناس مضيقة اني كتبت ستوري إن الملحنين اللي بتبعتلي شغل ما بيعملوش حاجة جديدة ومختلفة ايوة دي حقيقة، يعني أنا أعمل الأغنية وخلاص عشان هي بتتبعتلي".

وأضاف: "أنا بعمل الحاجات اللي شايفها من وجهة نظري مختلفة وجديدة ودا مش المفروض يضايق حد، إحنا المشكلة مش في الملحنين والشعراء كلهم كويسين، لكن إحنا مطربين مش كتير، احنا في السوق المصري حوالي من 7 إلى 10 مطربين بالكتير خالص، والملحنين والشعراء كتير جداً".

اقرأ أيضا..

بالصور.. إيمان أبو طالب تتألق في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة بحضور عمرو دياب

بإطلالة أنيقة ورسالة مؤثرة.. ريم مصطفى تخطف الأنظار على إنستجرام