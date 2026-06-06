خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

تفاصيل إطلالة ريم مصطفى

وشاركت ريم متابعيها على موقع "انستجرام" صورة "ستوري" ظهرت فيها بـ لوك عصري وكلاسيكي أنيق، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

نالت الصور إعجاب المتابعين على موقع "انستجرام"، بسبب إطلالة ريم اللافتة، والتي حظيت بإعجابها.

ريم مصطفى تحيي ذكرى وفاة والدتها

أحيت الفنانة ريم مصطفى ذكرى مرور أربعين يومًا على وفاة والدتها، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عبّرت فيها عن حجم الحزن الذي لا يزال يسيطر عليها منذ رحيلها.

وكتبت ريم مصطفى: "مر أربعون يومًا على فراقك يا أمي، وما زال ألم الرحيل يرافقني، وما زلت أتعامل مع غيابك وكأنه حلم مؤلم، وأدعو الله في كل لحظة أن يتغمدك بواسع رحمته ويسكنك فسيح جناته".

وأضافت: "أربعون يومًا مرت ونحن عاجزون عن التأقلم مع غيابك، فلا تزال القلوب مثقلة بالشوق والحنين، ولا تزال الدموع شاهدة على حجم الفقد الذي تركه رحيلك".

رحلت والدة ريم مصطفى عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، واستقبلت الفنانة العزاء بمسجد المشير طنطاوي في مدينة نصر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.