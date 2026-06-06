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بالصور- إميلي شاه ترتدي الساري الهندي في شوارع إيطاليا

كتب : مروان الطيب

06:28 م 06/06/2026
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  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه تخطف الأنظار بالساري الهندي في إيطاليا (2)
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه تخطف الأنظار بالساري الهندي في إيطاليا (4)
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه تخطف الأنظار بالساري الهندي في إيطاليا (1)
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه تخطف الأنظار بالساري الهندي في إيطاليا (6)
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه تخطف الأنظار بالساري الهندي في إيطاليا (7)
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه تخطف الأنظار بالساري الهندي في إيطاليا (3)
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه تخطف الأنظار بالساري الهندي في إيطاليا (8)
  • عرض 9 صورة
    إميلي شاه تخطف الأنظار بالساري الهندي في إيطاليا (5)

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كشفت النجمة الأمريكية إميلي شاه عن ارتدائها الساري الهندي خلال استمتاعها بالإجازة في إيطاليا مع زوجها النجم العالمي مينا مسعود.

نشرت إميلي شاه صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي الزي الهندي وكتبت على الصور: "لا أفوت فرصة ارتداء الساري في إيطاليا".

مينا مسعود وإميلي شاه يخطفان الأنظار في إيطاليا

كشفت الممثلة الأمريكية إميلي شاه عن استمتاعها بالإجازة رفقة زوجها النجم العالمي في أحدث ظهور لهما في إيطاليا.

نشرت إميلي شاه صورا لهما عبر حسابها على "انستجرام"، ظهر خلالها الثنائي وهما يستمتعان بوقتهما بمدينة توسكانا الإيطالية.

وكتبت إميلي شاه على الصور: "خرجت في موعد غرامي مع زوجي لتناول الآيس كريم وبعض الكرز في أجمل بلدة في إيطاليا".

أفلام ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "Daniel" المقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب فيلم التشويق "The American Spring" ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد عرضه رسميا.

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إميلي شاه مينا مسعود إيطاليا

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