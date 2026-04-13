شارك الفنان صدقي صخر جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورتين وفيديو احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم.

صدقي صخر مع البصل والفسيخ في شم النسيم

وظهر صدقي في الصور ممسكا بالفسيخ وأمامه مائدة تضم الرنجة والفسيخ والبصل الأخضر والليمون، وعلق "ظالمين الفسيخ أنا مش شامم أي حاجة".

والتقط فيديو يُظهر مأكولات الربيع الشهيرة على مائدة في (شاليه) على شاطئ البحر.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: كل سنة وأنت طيب وبخير يا علوي بيه، فيلم رعب.

مسلسل النص التاني

جدير بالذكر أن صدقي صخر شارك في السباق الرمضاني لعام 2026، والذي انتهى قبل شهر تقريبا، بالجزء الثاني من مسلسل النص والذي حمل اسم النص التاني، ويأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول الذي عُرض في رمضان 2025، بطولة أحمد أمين، بسمة، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، حمزة العيلي، عبدالرحمن محمد، ميشيل ميلاد، الطفل عبدالله كمال، تأليف شريف عبدالفتاح، وجيه صبري، عبدالرحمن جاويش، إخراج حسام علي.





