بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت خلال الصور بإطلالة بسيطة وأنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقوا "رائعة، جميلة، ملكة جمال العالم يا روح قلبي، أحلى نجمة في الدنيا كلها".

يارا السكري تحقق نجاحا كبيرا بـ مسلسل علي كلاي

شاركت الفنانة يارا السكري الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل علي كلاي الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب كلاي بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

يارا السكري تنتظر عرض فيلم صقر وكناريا

تشارك الفنانة يارا السكري الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، انتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

