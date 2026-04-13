شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، احتفالا بأعياد شم النسيم والربيع.

تعليق رانيا فريد شوقي على الاحتفال بشم النسيم

وظهرت رانيا في الصورة المصنعة بالذكاء الاصطناعي، مرتدية الزي المصري القديم، وأمامها مظاهر الاحتفال بشم النسيم (البيض الملون والسمك).

وعلقت رانيا "مش مجرد بيض وفسيخ.. دي جينات ٧٠٠٠ سنة، النهاردة نحيي ذكرى شمو فصل الحصاد عند أجدادنا المصريين القدماء وأصل اسم شم النسيم. نفس الأرض والطقوس اللي مابتنقطعش. كل سنة وأنتم طيبين وفخورين بجذوركم".

رانيا فريد شوقي تغيب عن دراما رمضان 2026

جدير بالذكر أن رانيا غابت عن المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2026، وكانت مشاركتها الفنية الأخيرة ظهورها كضيف شرف مسلسل الأميرة ضل الحيطة ومسلسل حسبة عمري في رمضان 2025.

