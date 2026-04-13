كشفت الفنانة ريهام أيمن عن استمتاعها بإجازة شم النسيم وأعياد الربيع ونشرت صورا جديدة من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت ريهام أيمن الصور عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وهي تستمتع بالأجواء الربيعية في عرض البحر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت ريهام أيمن على الصور: "شمس وبحر والقليل من سحر شم النسيم، شم نسيم سعيد للجميع".

آخر مشاركات ريهام أيمن في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن في الدراما التليفزيونية بمسلسل "العراف" عام 2013 بطولة "الزعيم" عادل إمام.

تدور أحداث المسلسل حول شخص ينتحل سلسلة من الشخصيات، وسط العديد من الأحداث المشوقة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من حسين فهمي، طلعت زكريا، شيرين، أحمد فلوكس، تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام.

آخر مشاركات ريهام أيمن على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن على شاشة السينما بظهورها كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "هاتولي راجل" عام 2013.

تدور أحداث الفيلم حول عالم تسيطر عليه النساء ويقوم فيه الرجال بالترفيه عن المرأة. يتناول الفيلم في إطار كوميدي شكل العلاقات الخاصة بين الرجال والنساء بشكل معكوس، إذ يظهر الرجل دائمًا مقهورا ومظلوما، والمرأة متجبرة ومتسلطة.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، يسرا اللوزي، إيمي سمير غانم، كريم فهمي، تأليف كريم فهمي، إخراج محمد شاكر خضير.

