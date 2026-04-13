عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط العمل داخل محافظة الجيزة، وبالتحديد في حي جنوب الجيزة، وذلك بهدف تقييم الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين، وتكثيف حملات "طرق الأبواب" لتوعية المخالفين وغير المستوفين لاشتراطات التصالح، وحثهم على الإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعهم.

توسيع الخدمات وتيسير إجراءات التقنين والتراخيص

أمر "الأنصاري" بضرورة تسيير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة للمحافظة في مختلف القطاعات، لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال وتقنين الأوضاع، إلى جانب تشديد الرقابة عبر حملات تفتيش ورصد مستمرة، مع توجيه إنذارات للمخالفين من خلال لجنة البيئة والأمن الصناعي.

وكلف المحافظ، في السياق ذاته، بدعم منظومة النظافة داخل الحي بإضافة 20 عاملًا، مع التنسيق مع شركات النظافة لإعادة توزيع العمالة وفقًا لاحتياجات كل قطاع.

متابعة مشروعات التطوير ورفع كفاءة محيط الخدمات

استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية في محيط حديقة الأورمان وحديقة الحيوان بالجيزة ومحيط الطريق الدائري بالقاهرة عند نزلة شارع ربيع الجيزي، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان السيولة المرورية ومنع تراكم المخلفات.

وكلف بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام في مناطق: المنيب وميدان الجيزة وشارع ربيع الجيزي ومنطقة المحطة، مع التشديد على عدم السماح بظهور أي بؤر لتجمع القمامة أو العشوائيات.

ويذكر أنه جاء الاجتماع بحضور كل من: الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء محمد نور السكرتير العام، واللواء محمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأشرف تامر رئيس الحي ونوابه.

