قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن المعركة الحالية ليست لضمان أمن شمال إسرائيل، بل هي معركة إبادة لبنان.

أهداف إسرائيل من الاعتداء على لبنان

وأضاف قاسم، خلال كلمة مصورة له اليوم الإثنين، أن أهداف إسرائيل واضحة، وهي إبادة قوة لبنان ومقاومته تمهيداً لإقامة مشروع إسرائيل الكبرى.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن "إسرائيل الكبرى" تستهدف كل لبنان وليس فئة من اللبنانيين، مشدداً على أن لبنان مستهدف بهذا المشروع، وأنه يؤمن بسيادة بلاده ولا يمكن لأحد فرض كيفية إدارتها.

وأوضح قاسم، "أنهم يقاتلون لأن العدو الإسرائيلي الأمريكي اعتدى عليهم، مشيراً إلى أنهم يواجهون عدواناً أمريكياً إسرائيلياً واحتلالاً، وأن المقاومين والشعب والبلد صمدوا".

حزب الله: إسرائيل أعدت خطة واسعة للاعتداء على لبنان

وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن إسرائيل أعدت خطة واسعة للاعتداء على لبنان، وأنهم تحملوا 15 شهراً من عدم تطبيق إسرائيل لأي بند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الأمين العام لحزب الله، أن الدبلوماسية لم تتقدم خطوة، بينما استمرت وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان بدعم أمريكي.

وشدد قاسم على أنه لا يمكن تبرير أن تكون الدولة اللبنانية أداة لتنفيذ ما تريده إسرائيل عبر الضغط على المقاومة، مؤكداً أن الجيش اللبناني لن يقوم بما يراد منه وهو قتال الشعب.

حزب الله: لبنان مستهدف بمشروع إسرائيل الكبرى

حزب الله يعلن رفضه مفاوضات لبنان مع إسرائيل

وأعلن قاسم، رفض المفاوضات مع الإسرائيل، معتبراً أنها عبثية وتحتاج إلى اتفاق وإجماع لبناني، متسائلاً عن الأوراق التي بيد الدولة اللبنانية، ومؤكداً رفض أي تفاوض يجرد لبنان من قوته.

حزب الله يطالب السلطة اللبنانية بعدم التنصل من المقاومة

ودعا الأمين العام لحزب الله، إلى تطبيق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وإلغاء التفاوض معها، مطالبا السلطة اللبنانية بعدم التنصل من المقاومة وعدم تنفيذ ما تريده الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن المسار الذي يحقق السيادة وينقذ لبنان هو تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وإعادة الإعمار.

وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أنهم لن يستسلموا وسيواجهون العدوان، وسيتعاونون مع المسؤولين اللبنانيين، مؤكداً أن لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته عصي على الاحتلال.

حزب الله: العدوان سيستمر طالما بقيت السلطة اللبنانية تقدم التنازلات

وقال الأمين العام لحزب الله، إن العدوان سيستمر طالما بقيت السلطة اللبنانية تقدم التنازلات، لافتاً إلى وجود تقاطع مع الآخرين بشأن الموقف من "العدو الإسرائيلي"، وهو أمر وصفه بالمشرف.

كما أكد الأمين العام لحزب الله، أن المقاومين حاضرون في الميدان وسيواجهون حتى آخر نفس، وهم "يسطرون أعظم الملاحم".

وشدد الأمين العام لحزب الله، على أن المستوطنات الإسرائيلية لن تكون آمنة.