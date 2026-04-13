خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة صيفية مميزة، شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة تارا عماد

وظهرت تارا بإطلالة بسيطة وأنيقة تعكس الأجواء، حيث حرصت تارا على الاحتفال بالربيع بطريقتها الخاصة، إذ نشرت صورًا لبعض الزهور، للتعبير عن حالة البهجة والحيوية التي تشعر بها.

واعتمدت في إطلالتها على ملابس كاجوال ناعمة، حيث ارتدت "تي شيرت" فاتح اللون مع بنطال جينز، ووضع مكياج هادئ ورقيق أبرز ملامحها.

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين أشادوا ببساطة إطلالتها وأناقتها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة وقمر"، "حدوته في الكاجوال"، زي القمر"، مفيش في جمالك"، "روعة يا أميرة".

كواليس وأحداث مسلسل "إفراج"

شاركت تارا عماد مؤخرًا في بطولة مسلسل إفراج"، رمضان 2026، رفقة أبطال العمل الدرامي، عمرو سعد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تدور أحداث "إفراج"، حول رجل بسيط يدعى عباس الريس من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة.

