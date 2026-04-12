أبرزهن نرمين الفقي وياسمين صبري.. 10 فنانات ظهرن بصحبة حيواناتهن الأليفة

كتب : سهيلة أسامة

11:29 م 12/04/2026
    ياسمين صبري وقطة_14
    نسرين طافش وقطة_11
    هالة صدقي ومجموعة كلاب_13
    نسرين طافش وقطتها_12
    نرمين الفقي وحيوانها الاليف_10
    نرمين الفقي مع كلب بوليسي_9
    مي عمر وكلبها_8
    مي عمر وكلب صغير_7
    منة فضالي وكلب صغير_6
    سارة سلامة وكلب صغير_4
    حورية فرغلي والحصان_3
    فيدرا والكلب_5
    ايمي سمير غانم وكلب صغير_1
    حورية فرغلي والحصان (2)_2

تحرص عدد من نجمات الفن على نشر صور وفيديوهات لهن بصحبة حيواناتهن الأليفة، وسط تفاعل الجمهور.

ومن بين الفنانات اللاتي يظهرن وهن يحملن حيوانات أليفة:

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي، أكثر من مرة بصحبة كلبها، كما نشرت في إحدى المرات صور من جلسة تصوير وبجوارها كلبها.

إيمي سمير غانم

الفنانة إيمي سمير غانم، مشهورة بحبها وتربيتها للكلاب منذ طفولتها، حتى أنها قالت في أحد البرامج إن لديها كاميرا بالمنزل تراقب من خلالها كلابها.

ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري، نشرت في أكثر من مناسبة صورا تجمعها بقططها، فهي معروفة بتربية عدد من القطط داخل منزلها.

هالة صدقي

تقوم الفنانة هالة صدقي، بتربية عدد من الكلاب داخل منزلها، ونشرت أكثر من مرة صور وفيديوهات للحظات عفوية تجمعها بكلابها.

حورية فرغلي

الفنانة حورية فرغلي، عرف عنها حبها للفروسية وتربية الخيل، ونشرت العديد من الصور لها وهي تمارس رياضة الفروسية، وكشفت أن سبب كسر أنفها هو سقوطها من على ظهر الخيل.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة، اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها بجوار كلبها.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، تنشر كل فترة صور تجمعها بكلابها، فهي مهتمة بتربية الكلاب ومشاركة لحظات وصور عفوية تجمعها بهم.

فيدرا

تعتبر الفنانة فيدرا من أكثر الفنانات المعروف عنهن تربية الكلاب، كما أنها من الداعمات لحقوق الحيوان بشكل عام، وعادة ما تتحدث بطريقة توعوية عن كلاب الشوارع.

مي عمر

الفنانة مي عمر صرحت أنها تمتلك أكثر من كلب، وتداول الجمهور مجموعة صور لها بجوار كلابها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، عدة مرات، صور تجمعها بقطتها ذات اللون الرمادي، وحازت على إعجاب الجمهور.

