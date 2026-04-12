"ماتت بعد ما تعلقت بيها".. خالد الصاوي يكشف كواليس عثوره على طفله رضيعة

كتب : معتز عباس

10:19 م 12/04/2026

خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي عن تجربة إنسانية مؤثرة عاشها رغم عدم إنجابه، مؤكدًا أنه اختبر مشاعر الأبوة في موقف استثنائي خلال ثمانينيات القرن الماضي، عندما عثر على طفلة رضيعة وقرر رعايتها.

وأوضح الصاوي، خلال استضافته في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC، أنه تزامن ذلك مع أحداث الأمن المركزي عام 1986، حيث فوجئ بحالة قلق وأصوات عالية أسفل منزله أثناء حظر التجول، ليكتشف أن حارس العقار عثر على رضيعة ألقتها سيدة وغادرت بسيارتها مسرعة.

وأضاف أنه اصطحب الطفلة مع صديقه إلى قسم الشرطة لتسليمها بشكل قانوني، وسط تفهم من قوات التأمين في الطريق، قبل نقلها إلى دار رعاية، مشيرًا إلى أنه حرص لاحقًا على زيارتها بشكل دوري وتقديم الدعم لها.

وأشار الصاوي إلى أنه تعلق بالطفلة وتعلم من خلالها مشاعر الأبوة، إلا أن وفاتها في سن مبكرة شكّلت صدمة كبيرة له، مؤكدًا أن تلك التجربة تركت أثرًا إنسانيًا عميقًا في حياته.

شارك خالد الصاوي بطولة مسلسل أولاد الراعي في رمضان 2026، بمشاركة ماجد المصرى، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.

