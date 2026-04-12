فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني

شارك الشاعر عمرو حسن جمهوره ومتابعيه صورًا من عقد قرانه، الذي أُقيم يوم الجمعة الماضية.

ونشر عمرو الصور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق: "لقطات أولى من كتب كتاب الشاعر عمرو حسن 10 أبريل".

تعليقات الجمهور على صور عمرو حسن

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، ومازح عدد من المتابعين الشاعر بتعليقات ساخرة، جاء من أبرزها: "بعد ما جبتلنا تروما اتجوزت فجأة!"، "مبروك يا درويش"، "وسط كل اللي بيحصل عمرو كسب ولقى السلام"، "كنا مفكرينك هتنكد علينا أكتر"، و"دي مش كذبة أبريل؟".

عمرو حسن ضيف بودكاست فايق ورايق

وكان عمرو حسن تحدث في تصريحات سابقة خلال ظهوره في بودكاست "فايق ورايق" عن بداياته الصعبة، مشيرًا إلى أن ظروفه المادية في الماضي كانت محدودة، حيث كانت وجباته اليومية بسيطة، وأحيانًا تقتصر على هياكل الدجاج، بينما كانت اللحوم نادرة في منزله.

وأضاف أن هذه الظروف شكلت جزءًا كبيرًا من شخصيته وذكرياته، وكانت دافعًا له للاستمرار حتى تحقيق النجاح.

أبرز المعلومات عن عمرو حسن

يعد عمرو حسن من أبرز شعراء العامية في مصر، حيث اشتهر بتقديم أمسيات شعرية تجمع بين الإلقاء والغناء، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

أصدر عمرو عدة دواوين شعرية، أبرزها "على ناصية الشاعر" و"وحشتيني".

