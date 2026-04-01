وجهت الإعلامية أسما إبراهيم، رسالة دعم لزوجها رجل الأعمال محمد الخشن، بسبب الجدل المثار حول مديونته الكبيرة لعدة بنوك.

ونشرت أسما إبراهيم، صورة لزوجها محمد الخشن، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "هاتفضل دايمًا الرمز اللي بنفخر بيه أنا وأولادك، أنا كل يوم بيزداد فخري أنك في حياتنا".

تعليق أسما إبراهيم على أزمة زوجها

وأضافت: "أنا شاهدة على وطنيتك وحبك لبلدك ولشركاتك وحبك لكل الناس اللي فيها اللي هما أهلنا، أنا شاهدة على كل الخير اللي في حياتك".

واختتمت: "الحمد لله تم توكيل المحامي الكبير خالد أبوبكر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي حد بيكذب ويضلل لأغراض معينة وكل من يستحل سمعة الناس".

رد حاسم من خالد أبو بكر محامي محمد الخشن

ومن جانبه، أكد المحامي خالد أبو بكر، الوكيل القانوني لرجل الأعمال محمد الخشن، أن القطاع المصرفي في مصر يخضع لضوابط صارمة، مشددًا على أن منح القروض لا يتم إلا بعد فحص دقيق للملاءة المالية والجدارة الائتمانية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية أموال البنوك.

وأوضح "أبو بكر"، أن جميع التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها "الخشن"، مدعومة بضمانات قوية، مؤكدًا أن إجراءات التمويل داخل مصر تتسم بالدقة والتعقيد ولا تُمنح بشكل عشوائي.

وأشار إلى تعرض موكله لحملة استهداف ممنهجة من أحد المواقع الإلكترونية، استندت – بحسب قوله – إلى معلومات مغلوطة، مؤكدًا أن السمعة تمثل الركيزة الأساسية لأي استثمار ناجح، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد.

واختتم "أبو بكر" حديثه بالمطالبة بضرورة فتح تحقيق رسمي مع مروجي هذه الأخبار ومن قام بتزوير الأرقام المتداولة، لما تسببه من أضرار جسيمة ببيئة الاستثمار، بحسب تعبيره.

