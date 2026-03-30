وجه صناع السينما والموسيقى مناشدات إلى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، عقب دخول قرار "الإغلاق المبكر" للمحال والمقاهي ودور العرض السينمائي حيز التنفيذ مساء السبت الماضي.

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، عن تقديمه مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي، موضحاً فيها أن الأماكن السياحية والترفيهية لا تعمل خلال فترات النهار، بل تعتمد بشكل أساسي على النشاط الليلي، ولا تمثل عبئاً مؤثراً على استهلاك الطاقة خلال ساعات اليوم.

مطالب نقابة المهن الموسيقية بشأن الإغلاق المبكر



وأوضح مصطفى كامل أنه طالب باستثناء بعض المنشآت السياحية والترفيهية من قرارات الغلق، وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية تمثل قطاعاً فنياً يعتمد عمله بشكل كامل على النشاط الليلي ولا يوجد له بديل، داعياً إلى إجراء مقارنة بين العائد المادي من العملة الصعبة الناتج عن النشاط السياحي الترفيهي (العربي والأجنبي)، وبين حجم استهلاك الطاقة في هذه المنشآت، الذي يقتصر في مجمله على إضاءات ليلية متواضعة لا تمثل استهلاكاً كبيراً.

وشدد نقيب المهن الموسيقية على أن العائدين المادي والمعنوي للنشاط السياحي الترفيهي يفوقان بكثير أثر إغلاق تلك المنشآت، مؤكداً أن استمرار غلقها يؤدي إلى "تظليمها" وحرمان العاملين بها من فرص العمل. وطالب في نهاية البيان بضرورة إعادة النظر في المطالب التي تتيح فرص العمل لآلاف الموسيقيين، باعتبارهم جزءاً من القوة الناعمة التي يقتصر عملها على فترات الليل، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على مصائر آلاف الأسر.

مقترحات كريم السبكي بعد قرار الإغلاق المبكر



من جهته، علق المنتج كريم السبكي على قرار الإغلاق المبكر لدور العرض السينمائي؛ وعبر صفحته على موقع "فيسبوك"، طالب بتركيز العروض السينمائية في أوقات الذروة، بهدف تقليل التكاليف ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة متوسط الإيراد لكل حفلة، ودعم استمرارية دور العرض والحفاظ على العمالة.

وقدم المنتج مقترحاً بإلغاء الحفلات الصباحية (10 صباحاً – 1 ظهراً – 3 عصراً)، والاكتفاء بتقديم 3 حفلات مسائية يومياً في مواعيد: (6 مساءً – 9 مساءً – 1 بعد منتصف الليل). وأشار كريم السبكي إلى أن خسائر تشغيل القاعات في الحفلات الصباحية تشمل نفس استهلاك الكهرباء، إلى جانب تحمل أجور العاملين دون تحقيق إيراد فعلي، في مقابل انخفاض متوسط الإيرادات اليومية نتيجة توزيع الجمهور على حفلات ضعيفة، وزيادة المصروفات التشغيلية مقابل عائد محدود. وأوصى السبكي بتطبيق المقترح لمدة شهر بشكل تجريبي لتقييم النتائج.

تامر حسني وقرار الإغلاق المبكر



وشارك النجم تامر حسني في النقاش حول قرار الإغلاق المبكر، وعبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وجه رسالة إلى مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، كتب فيها: "اقتراحي إذا أمكن يطبق على كل الجهات.. كلام البوست اللي كتبه زميلي المنتج كريم السبكي ده من وجهة نظري اقتراح صحيح للسينمات، أعتقد وزارتنا المبجلة ممكن تدرسه وأكيد هيعملوا الصح، لأن برضو الصح عمره ما هيكون من وجهة نظرنا إحنا بس، أكيد في حاجات تانية ممكن منكنش على دراية بيها وهي لمصلحة البلد، ولكن لو الاقتراح ده اتنسق مع أهداف الدولة أتمنى تحقيقه".

وتابع: "واقتراحي الشخصي إن القرار ممكن يتطبق على أماكن كتير مش بس السينمات، أو أماكن تختار تقفل الصبح وأماكن تختار تقفل بالليل، وكل ده بالتنسيق مع الجهات اللي شايفة شغلها وأكل عيشها أكتر بالنهار ولا بالليل، وبكده كله هيتراضى.. وبرضو ده من وجهة نظرنا المحدودة".

واختتم تامر حسني: "وأي قرار أكبر مننا بتاخده الدولة لازم نحترمه ونتأكد مليون في المية إنه لمصلحتنا حتى لو استحملنا شوية.. كل الشكر والتقدير والاحترام لوزاراتنا المصرية العظيمة.. رئاسة مجلس الوزراء المصري".



