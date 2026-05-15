يعد النجم العالمي الراحل عمر الشريف هو من أبرز النجوم المصريين الذين لمع نجمهم في سماء هوليوود، وكانت أفلامه دائما ما تشارك في العديد من المحافل السينمائية العالمية.

وكان من أبرز هذه المهرجانات، كان السينمائي الدولي الذي شهد حضور النجم عمر الشريف بفعالياته لعدة دورات.

إذ ارتبط عمر الشريف بمهرجان كان السينمائي ارتباطًا وثيقًا امتد لعدة عقود.

وخلال هذا التقرير من أبرز لحظات عمر الشريف في مهرجان كان:

1954 حضوره الدورة السابعة من المهرجان لعرض فيلم "اللعبة الكبرى".

1964 عرض فيلمه "سقوط الإمبراطورية الرومانية" خارج المسابقة الرسمية.

1966 مشاركة فيلمه "دكتور زيفاجو" في المسابقة الرسمية.

1969 حضوره مع باربرا بوشيه، ومشاركته فيلمه "الموعد" في المسابقة الرسمية.

1989عرض فيلمه "لورنس العرب" في قسم عروض خاصة.

2012/2013: تكريمه في قسم كلاسيكيات كان عن فيلمي "لورنس العرب" (2012) و"جوها" (2013).

2018 ظهر العالمي عمر الشريف على الريد كاربت مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية، وطبع قبلة على خدها.

آخر مشاركات عمر الشريف على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات النجم العالمي الراحل عمر الشريف على شاشة السينما بفيلم الكوميديا "Rock the Casbah" عام 2013.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

تقام فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية.

