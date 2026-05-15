إعلان

قُبلة على خد هيفاء وهبي.. 10 صور نادرة للنجم عمر الشريف في مهرجان كان السينمائي

كتب : مروان الطيب

09:04 م 15/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفاء كبير بالنجم عمر الشريف في مهرجان كان
  • عرض 10 صورة
    النجم الراحل عمر الشريف
  • عرض 10 صورة
    النجم العالمي عمر الشريف
  • عرض 10 صورة
    عمر الشريف مع هيفاء وهبي على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    عمر الشريف مع هيفاء وهبي
  • عرض 10 صورة
    عمر الشريف وسط الصحفيين في مهرجان كان
  • عرض 10 صورة
    عمر الشريف يحمل شبل في مهرجان كان
  • عرض 10 صورة
    عزالدين
  • عرض 10 صورة
    عمر الشريف يروج لأحد أفلامه في مهرجان كان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعد النجم العالمي الراحل عمر الشريف هو من أبرز النجوم المصريين الذين لمع نجمهم في سماء هوليوود، وكانت أفلامه دائما ما تشارك في العديد من المحافل السينمائية العالمية.
وكان من أبرز هذه المهرجانات، كان السينمائي الدولي الذي شهد حضور النجم عمر الشريف بفعالياته لعدة دورات.

إذ ارتبط عمر الشريف بمهرجان كان السينمائي ارتباطًا وثيقًا امتد لعدة عقود.

وخلال هذا التقرير من أبرز لحظات عمر الشريف في مهرجان كان:
1954 حضوره الدورة السابعة من المهرجان لعرض فيلم "اللعبة الكبرى".
1964 عرض فيلمه "سقوط الإمبراطورية الرومانية" خارج المسابقة الرسمية.
1966 مشاركة فيلمه "دكتور زيفاجو" في المسابقة الرسمية.
1969 حضوره مع باربرا بوشيه، ومشاركته فيلمه "الموعد" في المسابقة الرسمية.
1989عرض فيلمه "لورنس العرب" في قسم عروض خاصة.
2012/2013: تكريمه في قسم كلاسيكيات كان عن فيلمي "لورنس العرب" (2012) و"جوها" (2013).
2018 ظهر العالمي عمر الشريف على الريد كاربت مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية، وطبع قبلة على خدها.

آخر مشاركات عمر الشريف على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات النجم العالمي الراحل عمر الشريف على شاشة السينما بفيلم الكوميديا "Rock the Casbah" عام 2013.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

تقام فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية.

اقرأ أيضا:

بلاغات رسمية تلاحق مؤلف "فخر الدلتا" بتهم تحرش تعود لـ 6 سنوات

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم

مهرجان كان السينمائي نجوم هوليوود عمر الشريف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
حوادث وقضايا

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية
أخبار المحافظات

"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية
خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
كرة نسائية

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي
حوادث وقضايا

ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان