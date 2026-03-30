أعرب النجم تامر حسني، عن أمنيته في تقديم واحدة من أغانيه داخل المدارس المصرية، واصفا الأغنية بأنها لم تأخذ حقها من الانتشار.

وظهر تامر حسني في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" وهو يؤدي الأغنية، وكتب: "صباح الخير يا مصر، من الأغاني اللي بحبها وما خدتش حقها، بس إن شاء الله معاكم هتاخد حقها، وأتمنى إن المدارس تستخدمها.. تقدروا تسمعوها كاملة على يوتيوب من اللينك ده

وأضاف تامر حسني: "الأغنية من ألحان العبقري الراحل محمد رحيم، وكلمات مصطفى حسن، وتوزيع أحمد شعتوت"، ووضع إشارة إلى وزارة التربية والتعليم المصرية.

يذكر أن الفنان تامر حسني من المقرر أن يشارك مع النجم العالمي فرنش مونتانا في إحياء الحفل المقرر إقامته في العين السخنة يوم 12 أبريل المقبل.

فاطمة كشري تتصدر التريند بعد وفاتها بأزمة صحية

تعرف على تذاكر حفل تامر حسني وفرنش مونتانا في العين السخنة



