رسالة خاصة من تامر حسني لوزارة التربية والتعليم.. ما القصة؟

كتب : مصطفى حمزة

01:06 م 30/03/2026

النجم تامر حسني

أعرب النجم تامر حسني، عن أمنيته في تقديم واحدة من أغانيه داخل المدارس المصرية، واصفا الأغنية بأنها لم تأخذ حقها من الانتشار.

تامر حسني يوصي باستخدام احدى أغانيه بالمدارس

وظهر تامر حسني في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" وهو يؤدي الأغنية، وكتب: "صباح الخير يا مصر، من الأغاني اللي بحبها وما خدتش حقها، بس إن شاء الله معاكم هتاخد حقها، وأتمنى إن المدارس تستخدمها.. تقدروا تسمعوها كاملة على يوتيوب من اللينك ده

تفاصيل أغنية تامر حسني التي ناشد بها وزارة التربية والتعليم

وأضاف تامر حسني: "الأغنية من ألحان العبقري الراحل محمد رحيم، وكلمات مصطفى حسن، وتوزيع أحمد شعتوت"، ووضع إشارة إلى وزارة التربية والتعليم المصرية.

يذكر أن الفنان تامر حسني من المقرر أن يشارك مع النجم العالمي فرنش مونتانا في إحياء الحفل المقرر إقامته في العين السخنة يوم 12 أبريل المقبل.

أقرا ايضا

فاطمة كشري تتصدر التريند بعد وفاتها بأزمة صحية

تعرف على تذاكر حفل تامر حسني وفرنش مونتانا في العين السخنة

على خطى مصر.. الأردن يعلن خطة ترشيد الاستهلاك ويمنع استخدام "المكيفات"
على خطى مصر.. الأردن يعلن خطة ترشيد الاستهلاك ويمنع استخدام "المكيفات"
بين 58.3 و64.5 جنيه.. ستاندر آند بورز تتوقع سعر الدولار خلال 3 سنوات
بين 58.3 و64.5 جنيه.. ستاندر آند بورز تتوقع سعر الدولار خلال 3 سنوات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 110 جنيهات بمنتصف تعاملات الاثنين بعد صعود
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 110 جنيهات بمنتصف تعاملات الاثنين بعد صعود
موعد ومكان عزاء الفنانة فاطمة كشري
موعد ومكان عزاء الفنانة فاطمة كشري
20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس