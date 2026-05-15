سرق تليفوني وفلوسي وابتزني.. فنانة تستغيث من إحدى شركات النقل الذكي

كتب : مروان الطيب

10:01 م 15/05/2026 تعديل في 10:12 م
    المطربة منة سري 1
    المطربة منة سري
    المغنية منة سري
    منة سري تستغيث من السرقة
    منة سري تكشف تعرضها للسرقة (1)
    منة سري تكشف تعرضها للسرقة
    منة سري في حفل غنائي
    منة سري
    الفنانة الشابة منة سري
    الفنانة منة سري

كشفت الفنانة الشابة منة سري عن تعرضها للسرقة والابتزاز من قبل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، وتحريرها محضرًا بالواقعة.

وكتبت منة سري في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"،: "أنا طالعة أتكلم عشان أحذر أي حد ممكن يتحط في نفس الموقف اللي اتحطيت فيه، أنا تعرضت للسرقة والتهديد بعد رحلة من خلال أحد تطبيقات النقل الذكي وتفاجئت بعد كده إن بيانات العربية والسواق مختلفة تمامًا عن اللي موجود على الأبلكيشن".


وتابعت: "كنت راجعة من شغلي، والباص نزلني ميدان سفنكس طلبت العربية وركبت من عند البنزينة اللي قبل البالون، بعد ما اتحركنا، السواق قالي إنه دايخ وسألني إذا كنت بعرف أسوق، خفت يحصل حادثه أو يجراله حاجة، فنزلت وسوقت مسافة بسيطة جدًا لحد ما قالي انا كويس وصلنا عند سفارة فنلندا في دقي علي كورنيش، وبعدها قالي إنه بقى كويس وهيكمل هو السواقة".

واستكملت: "أثناء الرحلة شاف الباسورد بتاع موبايلي لما كنت بشحنه، لما نزلت من العربية وأنا بلف أركب ودا هتلاقو في الفيديو، العربية جريت فجأة وأنا إيدي لسه ماسكة الباب، واتسحبت على الأرض واتعورت جامد في إيدي ورجلي".

وعن السرقة قالت: "اتسرق مني موبايلي، الآيباد، الإيربودز، فلوس، الشواحن، المحفظة، بطاقة والكروت والفيزا، وشنطة السفر بكل اللي فيها من هدوم وجزم وميكب وحاجتي الشخصية".

وأردفت: "بعدها تم استخدام موبايلي في طلب فلوس من أصدقائي، وللأسف أحد أصدقائي بالفعل بعت 15 ألف جنيه وتم تهديد أختي وطلب 50 ألف جنيه مقابل رجوع الحاجة وكمان كل يوم بيتم محاولات لفتح حساباتي والبنك والـ insta Pay، في نفس اليوم عملت محضر في قسم الدقي رقم 4667، وهناك عرفوا رقم العربية ونوعها واكتشفوا إنها مختلفة عن بيانات التطبيق. وكمان عملت محضر في مباحث الإنترنت رقم 30، وكل التفاصيل والأرقام مع الجهات المختصة.

واختتمت حديثها قائلة: "أنا مش بنزل الكلام ده عشان تعاطف أنا بس بحذر أي حد بيستخدم نظام النقل الذكي، خلو بالكم جدًا ومتفتحوش أي باسورد قدام أي حد حتي لو مش متخلين انه مش واخد باله ، ومتثقوش ومتصدقوش في أي موقف غريب حتى لو الشخص باين عليه محتاج مساعدة".

من هي المطربة منة سري

هي مغنية شابة، اشتهرت بغناء ألواناً مختلفة منها الطرب الكلاسيكي، وشاركت في حفلات بالمغرب والسعودية، وتشارك جمهورها ومتابعيها أخبارها على السوشيال ميديا.

