علق الفنان محمود حجازي على قرار المحكمة بمغادرة نجله خارج البلاد بعد صدور حكم بتمكينه من السفر للخارج رفقة والدته.

نشر الفنان محمود حجازي صورة له وهو يحمل نجله على عنقه عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "هتفضل موجود جوايا حتى لو انت مش بين إيدي، اللهم لا اعتراض".

قرار محكمة الأسرة بسفر نجل محمود حجازي للعلاج

قضت محكمة الأسرة بحلوان الدائرة 12، في الدعوى رقم 1067 لسنة 2026، بالسماح بسفر طفل برفقة والدته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وذلك بعد نظر ظروف الدعوى وما تضمنته من تقارير أكدت احتياج الطفل لتدخل علاجي عاجل.

كواليس أزمة محمود حجازي وزوجته

حل محمود حجازي ضيفا على برنامج «كلام الناس» تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض عبر قناة "Mbc مصر"، إن زواجه تم في الولايات المتحدة الأمريكية بعقد إسلامي فقط، موضحًا أن الزواج لم يتم توثيقه رسميًا سواء في مصر أو أمريكا، مشيرًا إلى أن أسرة طليقته كانت ترفض توثيق الزواج منذ البداية دون أسباب واضحة بالنسبة له.

وأوضح أنه عاد إلى مصر بسبب ارتباطه بأعمال فنية ومسلسلات، بينما بقيت زوجته لفترة قصيرة معه قبل اكتشاف حملها، مؤكدًا أنه كان حريصًا على تكوين أسرة مستقرة، لذلك وافق على سفرها إلى أمريكا لرغبتها في البقاء بجوار عائلتها.

وتابع محمود حجازي إلى أنه قضى نحو 5 أشهر ونصف في أمريكا بجوار زوجته وابنه، ورفض خلال تلك الفترة العديد من الأعمال الفنية من أجل التواجد مع طفله، لافتًا إلى أنه حضر الولادة بنفسه واستخرج لنجله شهادة الميلاد وجواز السفر.

وأضاف أن الخلافات بدأت بعد عودتهما إلى مصر، خاصة عقب ترك طليقته ابنهما مع والدتها في أمريكا وسفرها لحضور فعاليات فنية معه، وهو ما وصفه بالصدمة الكبيرة التي فجرت الأزمات بينهما.

