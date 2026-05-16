نسرين أمين بالتايجر وابنة عمرو دياب بملابس البحر..لقطات النجوم خلال 24 ساعة

كتب : مروان الطيب

01:56 ص 16/05/2026
    ريا أبي راشد
    أميرة فتحي في الجيم
    كنزي دياب تستمتع بوقاه في أحدث ظهور (1)
    مايا دياب تخطف الأنظار في شوارع باريس (5)
    نسرين أمين

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان تايجر خطفت به الأنظار.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا عبر حسابها على انستجرام، استعرضت من خلالها إطلالتها أثناء حضور فعاليات مهرجان كان السينمائي.

أميرة فتحي

نشرت الفنانة أميرة فتحي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

إذ ظهرت أميرة في الصورة داخل الجيم وهي تؤدي عدد من التمارين الرياضية، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مايا دياب

تستمتع الفنانة مايا دياب بعطلتها الصيفية، وكشفت عن وجودها في باريس، ونشرت صورا ومقطع فيديو من كواليس رحلتها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

ظهرت مايا بإطلالة كاجوال صيفية وهي تتجول بأحد الشوارع هناك لتخطف أنظار كل من حولها.

كنزي دياب

تواصل كنزي ابنة النجم عمرو دياب الاستمتاع بوقتها في إحدى الدول الأوروبية، ونشرت صورا جديدة من كواليس رحلتها عبر حسابها على "انستجرام".

ظهرت كنزي في الصور مرتدية إطلالة صيفية أنيقة بملابس البحر وأثارت الصور جدلا كبيرا بين متابعيها.

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
